Niğde Kültür Han Projesi İçin Ankara'da Görüşmeler Yapıldı
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna Ankara’da Niğde Kültür Han projesi için görüşmelerde bulundu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna Ankara'da Niğde Kültür Han projesi için görüşmelerde bulundu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'u da ziyaret etti. Ziyarette Niğde'ye yapılması düşünülen Kültür Han projesiyle ilgili ve Niğde'de diğer tarihi yapıların onarılması ve devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.
Turizm Bakanlığı şehirlerdeki cazibe noktalarını artırmak için Kültür Han projesi başlattı. 40 şehirde yapılacak Kültür Han'ların biri de Niğde'de yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehirlerdeki cazibe noktalarını artırmak amacıyla Kültür Han projesini hayata geçiriyor. Osmanlı hanlarından esinlenerek geliştirilen proje, 40 şehirde hayata geçirilecek. 300 bin kitaplık kütüphane, sergi sarayı, kongre merkezi, sinema ve tiyatro salonu, kafe ve 40 butik dükkanın yer alacağı projenin avlusunda ise şadırvan ve ağaçlar yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Kültür Han projesinin geliştirildiğini aktaran Yayman, "Turistler tarihi dokuyu yansıtan mekanları görmek istiyor. Bu hanlar şehrimize bir doku kazandırırken turistler için de bir cazibe merkezi olacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'u da ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman ile görüşmemiz sonucu Niğde'mize yapılması planlanan Kültür Han projesi için ilk adımlar atıldı" dedi.
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "İlimiz için her zaman, en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Valimiz, İl Başkanımız ve İl Genel Meclis Başkanımız ile birlikte Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Yalçın Kurt'u ziyarette bulunarak, ilimizde yapılması düşünülen Kültür Han projesiyle ilgili görüşmeler yaptık. Memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin; "Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman'ı, Valimiz, Belediye Başkanımız ve İl Genel Meclis Başkanımız ile ziyaret ederek İlimize yapılması düşünülen Kültür Han Projesi ile ilgili görüşmeler yaptık. Fahri hemşehrimiz Sayın Bakan Yardımcımıza ilgisi için teşekkür ediyoruz. Diğer yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Yalçın Kurt'u ziyaret ettik. İlimizdeki Kültür Varlıklarının restorasyonu için görüşmeler yaptık. Hafta içerisinde tüm ekibi ile ilimize gelerek önemli restorasyonlar için çalımalar yapacağının müjdesini verdiler. İlimiz için şimdiden hayırlı olsun" dedi.
İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna; "Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman'ı, Niğde Valimiz, Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız ile ziyaret ederek İlimize yapılması düşünülen Kültür Han Projesi ile ilgili görüşmeler yaptık. Bakan Yardımcımıza ilgi alakası için teşekkür ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Yalçın Kurt ile İlimizdeki Kültür Varlıklarının restorasyonu için görüşmeler yaptık. ziyaretimiz sonrası ilimize gelerek önemli restorasyon çalışmaları yapacağını duyurdular. İlimiz için hayırlı olsun" dedi. - NİĞDE