Niğde Kız Kardeşini Öldürdü, Anne ve Babasını Yaraladı

Niğde'de yaşayan Iraklı aile içinde çıkan kavgada, 29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo (29), kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını da aynı suç aletiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

Kavga seslerini duyan komşularının ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne-baba ve katil zanlısı ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kız kardeşini öldürdüğü ve anne-babasını yaraladığı öne sürülen Yahya Muhammet Berzo'nun, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA