Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü

04.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:12
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü

NİĞDE'de, pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

NİĞDE'de, pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın başlamasıyla Niğde'de sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yaparak  sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanları uyarıda bulundu. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, uygulama noktasını ziyaret etti. Ergun, polislere kolaylıklar dileyerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

İlgili Haberler

Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sessizliğe büründü
Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sessizliğe büründü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Işık Cansu Dere Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:18:00. #1.14#
title