NİĞDE/KIRIKKALE - "Tam kapanma"da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
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NİĞDE/KIRIKKALE - "Tam kapanma"da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

NİĞDE Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi Fırından satış yapılması Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş KIRIKKLAE Dönercinin et kesmesi Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni...

NİĞDE

Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri

Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi

Fırından satış yapılması

Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş

KIRIKKLAE

Dönercinin et kesmesi

Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması

Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.

NİĞDE/KIRIKKALE - 'Tam kapanma'da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
NİĞDE/KIRIKKALE - 'Tam kapanma'da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
NİĞDE/KIRIKKALE - 'Tam kapanma'da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
NİĞDE/KIRIKKALE - 'Tam kapanma'da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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