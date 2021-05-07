NİĞDE/KIRIKKALE - "Tam kapanma"da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

NİĞDE Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi Fırından satış yapılması Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş KIRIKKLAE Dönercinin et kesmesi Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni...