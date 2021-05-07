NİĞDE/KIRIKKALE - "Tam kapanma"da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
NİĞDE Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi Fırından satış yapılması Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş KIRIKKLAE Dönercinin et kesmesi Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni...
NİĞDE
Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri
Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi
Fırından satış yapılması
Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş
KIRIKKLAE
Dönercinin et kesmesi
Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması
Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul