Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı
Haberler » Güncel » Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı - Haber

Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı

Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardıNİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

26.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:27
Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı

Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde özel firmaya ait GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi, yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler