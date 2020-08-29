NİĞDE İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi güvenlik fileleri kurtardı İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi güvenlik fileleri kurtardıNİĞDE'de çalıştığı apartman inşaatının 14'üncü katından dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi Gökhan Atmaca (31), binanın 11'inci katında bulunan güvenlik filelerine takılarak hayatta kaldı.

İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi güvenlik fileleri kurtardı

NİĞDE'de çalıştığı apartman inşaatının 14'üncü katından dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi Gökhan Atmaca (31), binanın 11'inci katında bulunan güvenlik filelerine takılarak hayatta kaldı.

Olay, kent merkezindeki 75. Yıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı bir apartman inşaatının en üst katında meydana geldi. Çalışırken dengesini kaybettiği iddia edilen işçi Gökhan Atmaca, aşağıya düşerken 11'inci katta bulunan güvenlik filelerine takıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine inşaat alanına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, filelerin yırtılma ihtimaline karşı apartmanın altına cankurtaran hava yastığı yerleştirdi. İtfaiye aracından 14'üncü kata uzatılan merdiven sayesinde filelerden kurtarılan Atmaca, sağlık ekipleri tarafından tedbiren hastaneye götürüldü. Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA