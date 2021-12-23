Niğde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları koruma timi, 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor

NİĞDE (Habermetre) - Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında oluşturduğu "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi", faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, özel dizayn edilmiş aracıyla başta doğal yaşam alanları olmak üzere milli parklar ve ulaşımı güç olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Niğde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 02 Ağustos 2021 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürüten Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Niğde İlimizde vatandaşlarımızda farkındalık yaratma amacıyla çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenebilecek suçlarla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütmektedir. Envanterinde bulunan özel dizayn edilmiş aracıyla sorumluluk bölgesindeki tüm doğal yaşam alanları, Milli Parklar ve ulaşımı güç olan bölgelerde çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir. " Haber Merkezi

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