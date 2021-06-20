Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
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Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında, derslerinde başarılı 23 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.

Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında, derslerinde başarılı 23 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.

Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 23 öğrenci için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi. 25 Haziran'da sona erecek kamp için Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparktan öğrenciler otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.

Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek
Niğde polisi, başarılı öğrencilere Çanakkale'yi gezdirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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