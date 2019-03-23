Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa Programı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan için vefa/veda programı düzenledi. Program kapsamında Belediye Başkanı Rifat Özkan'a 'İşçi ve Emekçi Dostu' plaketi verildi.

Bir restoranda düzenlenen programa katılan sendika üyeleri salona sığmadı. Belediye Başkanları Rifat Özkan için düzenlenen veda programında duygulu anlarda yaşandı. Salona alkışlar ve sloganlar eşliğinde giren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, işçilerin tek tek gezerek selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan için düzenlenen veda programına katılan AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir'de salonu dolduran yüzlerce işçi tarafından alkışlarla karşılandı. Slogan ve alkışlarla kürsüye gelen Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak, "İşçi ve Emekçi Dostu" Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan için veda/vefa programı düzenledik. İşçi ve emekçi dostu başkan. Gönüllerin başkanı Rifat Özkan, işçiye olan katkılarını memlekete olan hizmetlerini asla unutmayacağız. Düzenlediğimiz vefa programına katılarak, 650 kişilik salonu iki katı dolduran üyelerimiz ile işyeri sendika temsilcilerimiz başta olmak üzere, Belediye Başkanı Rifat Özkan'a, eşi Munevver Ozkan'a, AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir'e, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Özbek'e, Belediye Meclis Üyeleri Harun Dikici ve Yakup Yerlikaya'ya, Belediye Meclis Üyesi Adayları Asım Acar ve Fatih Kızılkaya'ya bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Demircioğlu ise; "Niğde'ye yaptığı hizmetlerin yanı sıra, işçisinin yanında olarak sendikamız ile Toplu İş Sözleşmesine imza atarak en büyük teşekkürü hak eden işçi ve emekçi dostu Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a minnettarız. Niğde'de yılardır siyasetin içerisinde bulunan saygıdeğer eli öpülesi büyüğümün, bu şehre, bu insanlara ve en önemlisi de işçi arkadaşlarım emekçilere yapmış olduğu hizmetleri, katkıları unutmamız mümkün değildir. Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a Belediye Başkan yardımcılığı ve ardından da belediye başkanlığı görevi süresince şehrimize yaptığı hizmetlerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Belediye Başkanımız, 5 yıllık belediye çalışmaları kapsamında, büyük küçük bir çok hizmetinizin yanı sıra, garip gurabaya, işçiye, emekçiye yaptığı katkılar asla unutulmaz, unutmayacağız. Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a Niğde Belediyesinde çalışan tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyor, Allah ondan razı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir de; "Hizmet-İş Sendikasının Belediye Başkanımız Rifat Özkan için düzenlediği programda siz işçilerimizle birlikte olmaktan mutluyum. Bu programın düzenlenmesine vesile olan sendika başkanımıza teşekkür ediyorum. 1 Nisan sabahı görevi Rifat Başkanımızdan devralarak AK belediyeciliği Niğde'de devam ettireceğiz. Hazırladığımız proje kitapçığına herkesin bakmasını ve Niğde'nin geleceği için nasıl projeler hazırladığımızı görmenizi istiyoruz. Gönül diliyle konuşup; hep birlikte şehrimize gönülden işler yapmaya devam edeceğiz. Tüm çalışan kardeşlerimizin hakkını korumak bizim için ayrı bir öneme sahip. Rabbim işlerinde kolaylıklar versin" şeklinde konuştu. 42 ay Niğde Belediye Başkan Yardımcılığının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2017 yılında belediye başkanı olarak meclisten seçilen ve 18 ay belediye başkanı görevini ifa eden Rifat Özkan; "Öncelikle Cumhurbaşkanım ve Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a bana bu ulvi görevi bir buçuk yıl önce şahsıma tevdi edip yapmamı nasip ettiği için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, önemli olan memleketimize hizmet etmek. 1 Nisan itibariyle de ben inanıyorum ki AK belediyecilik devam edecek ve hizmet yarışı daha ileriye taşınacak. Bu kapsamda Belediye Başkan Adayımız Emrah Özdemir'e başarılar diliyorum. Emrah Özdemir'e işçilerimizin desteklerini devam ettireceklerine inanıyorum. Bu program vesilesiyle sizlerle vedalaşma imkanı verildiği içinde Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından vefa/veda programı kapsamında Hizmet-İş Sendikası tarafından Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'a 'İşçi ve Emekçi Dostu' plaketi verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA