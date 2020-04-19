Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor
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Niğde, Güncel

Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında 'Sağlık için üreten gençlik' sloganıyla her gün 2 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

19.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:54
Niğde Gençlik Merkezleri günlük 2 bin 500 adet siperlik maske üretiyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında 'Sağlık için üreten gençlik' sloganıyla her gün 2 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'nün talimatıyla başlanılan siperlik maske üretimi çok sayıda personel ve antrenör tarafından yapılıyor. Günlük üretilen maskeler Sağlık İl Müdürlüğü'ne, PTT'ye, Belediyeye, Emniyet Müdürlüğü'ne ve sağlık ocaklarına dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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