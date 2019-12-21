: Niğde engelli vatandaş, destek alıp hayvancılık yapmaya başladı

21.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:43

Engelli vatandaş, destek alıp hayvancılık yapmaya başladı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yüzde 47 görme engelli 47 yaşındaki Cumali Nayaralı, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisiyle 3 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Tepeköy'de oturan 2 çocuk babası Cumali Nayaralı çocukken geçirdiği havale sonrası yüzde 47 görme engelli oldu. Nayaralı, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisine başvurdu. Nayaralı, İŞKUR'dan aldığı 36 bin liralık destekle 3 inek satın aldı. İneklerden 1'i doğum yaparken, 2'sininde önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Nayaralı, proje sayesinde kurduğu işle ailesinin geçimini sağlıyor. Cumali Nayaralı, Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Engelli olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 36 bin TL hibe etti. Benim gibi engelliler varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar diye konuştu.

Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Cumali Nayaralı'yı Bor ilçesi Tepeköy'ünde ziyaret ederek, başarılar diledi.

Kaynak: DHA

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