Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.

Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.
İl Emniyet Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp onların yanında olduklarını hissettirmek için yardım kolisi hazırladı.
İhtiyaç sahibi 77 aileye dağıtılan koliler, bayram öncesi hane sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

Kaynak: AA
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