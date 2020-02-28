Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu vatandaşları dinledi

28.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:56

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Efendibey Mahallesi'nde düzenlenen "Huzurlu Mahalle Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde Belediyesi Sosyal Tesislerindeki toplantıda, mahalle sakinlerine asayiş olayları hakkında bilgi veren Cebeloğlu, Efendibey Mahallesi'nde şubat ayı itibariyle 63 olayın meydana geldiğini belirtti.



Amaçlarının bütün mahallelerde huzuru ve güveni sağlamak olduğunu aktaran Cebeloğlu, aile içi şiddet ve benzeri konularda eğitim toplantıları yapabileceklerini söyledi.



Cebeloğlu'nun konuşmasının ardından Efendibey Mahalle Muhtarı Tevfik Özbek ve mahalle sakinleri istek ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA