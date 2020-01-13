Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne EMG

13.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:04

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması), kubital tünel sendromu(dirsek düzeyinde sinir sıkışması), polinöropati ( şeker hastalığı vb. nedenlerle oluşan yaygın sinir hastalığı), myopati ( kas yıkımıyla karakterize hastalıklar)gibi çeşitli sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılabilen EMG cihazı alındı.

Elektromyografinin vücudumuzdaki sinirlere ve kaslara çeşitli elektriksel yöntemler ve elektrotlar uygulanarak yapılanbir inceleme olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın;"Yapılan işlemler inceleme yapılacakhastanın ön tanısına göre değişmekle birlikte temelde sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG olarak ikiye ayrılır. Doğrusal elektrik akımı kullanılarak yapılan sinir iletim çalışmalarında,kasların uyarılara verdiği yanıtın özellikleri ve sinirin iletim fonksiyonu araştırılır.İğne elektrotlar kullanılarak yapılan iğne EMG incelemesinde ise kas hastalıkları veya sinir hastalıkları sonucu oluşan kaslardaki fonksiyon bozuklukları araştırılır. Her hastada her iki incelemenin de yapılması şart değildir. İncelemelerin süresi 30 dk. ile 2,5 saat arası değişebilmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler