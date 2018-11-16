Niğde Drift Yapan Sürücüye 5 Bin TL Ceza

Niğde Drift Yapan Sürücüye 5 Bin TL Ceza

Niğde'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Niğde'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Samet M.'nin aracıyla drift yapması, mobese kamerasınca da kaydedildi.

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