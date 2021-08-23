Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı
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Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı Niğde Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere 3 tır yardım gönderildi.

Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı

NİĞDE - Niğde Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere 3 tır yardım gönderildi.

Valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 3 tırlık yaşam malzemesi, düzenlenen törenle sel bölgesine doğru yola çıktı. 5 Şubat Stadyumu alanındaki uğurlama töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "3 tır yardım malzemesini batı Karadeniz sel bölgesine gönderiyoruz. İçerisinde temizlik, gıda, giyim gibi yardım malzemeleri olan 3 tır. Valiliğimizin koordinesinde yürütülen nakdi yardım kampanyamız da devam ediyor. Memnuniyetle görüyoruz ki Niğdeli vatandaşlarımızın da bu yardım kampanyasına büyük bir ilgisi var. 'Bu kampanyada bizde varız' diyorlar ve bu kampanyamıza kayıtsız kalmadılar. Biz Niğde'ye yakışan miktara ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızın daha çok yardımlarını bekliyoruz" dedi. Vali Şimşek, "Bu yaz döneminde yangın ve sel afetleri ile mücadele ettik ancak devletimiz güçlü bir devlet. Milletimiz büyük bir millet. El birliği ile birlik ve beraberlik içerisinde bu felaketlerle de baş edebildik. Şimdi yaraları sarma zamanı. Devletimiz tüm gücüyle bu bölgelerde yaraları sarıyor. Yanan ağaçların yerine yenisi dikilecek. Sel bölgesinde yıkılan evlerin yerine tabii ki yenisi yapılacak. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Milletimiz yardımsever bir millet. Bu anlamda da vatandaşlarımızın destekleri çok önemlidir. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tırlar dualar eşliğinde sel bölgesine gönderildi. Uğurlama Törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı
Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı
Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı
Niğde'den sel bölgesine 3 tır yardım yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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