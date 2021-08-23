NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM
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NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere 3 TIR yardım gönderildi.

NİĞDE Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere 3 TIR yardım gönderildi.

Valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 3 TIR yaşam malzemesi düzenlenen törenle sel bölgesine doğru yola çıktı. 5 Şubat Stadyumu alanındaki uğurlama töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Valiliğimizin koordinesinde yürütülen nakdi yardım kampanyamızda devam ediyor. Memnuniyetle görüyoruz ki Niğdeli vatandaşlarımızın da bu yardım kampanyasına büyük bir ilgisi var. Bu kampanyada 'bizde varız' diyorlar ve bu kampanyamıza kayıtsız kalmadılar. Biz Niğde'ye yakışan miktara ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızın daha çok yardımlarını bekliyoruz? dedi.

Uğurlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM
NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM
NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM
NİĞDE'DEN SEL BÖLGESİNE 3 TIR YARDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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