NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
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NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, cumartesi gününden bu yana kentte 2 bin ton patatesin Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınıp, 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini açıkladı.

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NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, cumartesi gününden bu yana kentte 2 bin ton patatesin Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınıp, 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini açıkladı.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. TMO'nun, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates ile 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın alacağı bildirildi. Bu kapsamda, kentteki depolarda bulunan patatesler, tazelik durumuna göre seçilip TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.

'SOFRALARIMIZDA KALİTE İSTİYORUZ'

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, 9 Nisan Cumartesi gününden bu yana 2 bin ton patatesin çeşitli illere gönderildiğini açıkladı. Ovacık Köyü'ndeki yükleme noktasında incelemelerde de bulunan Baş, '81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı vatandaşımıza ulaştırılmak üzere dağıtım yapılacak. Alımda sınırımız yok, telaşlanmaya gerek yok. TMO tarafından işçilik dahil araba üstü 85 kuruştan alım yapılıyor. Nakliye, ofis tarafından karşılanıyor. Hızlı ve yoğun bir şekilde alım devam ediyor. Tek kriterimiz var, insanımızın sofrasına AŞ olacak, bizleri mahcup etmeyecek düzende, kalitede işçilik yapılması gerekiyor. Çürüğü, kokusu ve filizlenmişi olmayacak. Sofralarımızda kalite istiyoruz. Başka bir standardımız yok. Bugün 56 TIR sevkiyat planlandı. Yarın ise 100 TIR'ın üzerinde sevkiyat yapılmasını hedefliyoruz' dedi.

Patates üreticisi İsmail Çetinkaya ise karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, üretici arkadaşları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
NİĞDE'DEN PATATES SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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