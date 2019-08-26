Niğde'den kısa kısa
Niğde'de hafta sonu yapılan trafik denetimlerde 53 bin lira para cezası kesildi.
Niğde'de hafta sonu yapılan trafik denetimlerde 53 bin lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan trafik denetimlerine 18 ekip, 37 personel katıldı.
Şehrin 4 noktasında yapılan uygulamada, 426 araç ve sürücü kontrol edildi, kural ihlali yapan 150 araç sürücüsüne yaklaşık 53 bin lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.
Öte yanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakalayarak, işlemlerin ardından cezaevine gönderdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ü'nün evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda ekipler, 3 saksıda yetiştirilen Hint keneviri ele geçirdi.
M.Ü, hakkında işlem başlatıldı.