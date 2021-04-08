Niğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi
Niğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyor

Niğde'de otomotiv yedek parça imalatı üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen somunlar, dünyaca ünlü otomobil markaları tarafından tercih ediliyor.

Niğde'de otomotiv yedek parça imalatı üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen somunlar, dünyaca ünlü otomobil markaları tarafından tercih ediliyor.

Körfez Savaşı sırasında yaşanan 1991 ekonomik krizinde Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi.

İş arkadaşı Bülent Becerik ile aldıkları yaklaşık 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kuran Özkan, aradan geçen 30 yılda işlerini büyüterek 55 kişiye istihdam sağladı.

Özbey Motorlu Taşıtlar şirketinin sahibi Fatih Özkan, AA muhabirine, Körfez Savaşı nedeniyle 1991'de çıkan krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi.

Krizi fırsata çevirerek kurdukları atölyenin yıllar içerisinde yurt dışına üretim yapan bir fabrikaya dönüştüğünü dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Ufak tefek işler yapmaya başladık. Kazandığımızı yatırım amaçlı kullandık. Bu geçen zaman zarfında atölyemizi büyüttük. 1700 metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. 55 işçimiz var. İlk başta bir üniversal tornamız vardı, zamanla bir CNC torna aldık. Bu geçen zaman zarfında da CNC torna sayımızı 10'a çıkardık. Presler, üniversal tornalarımız, özel makinelerimiz var, bunlarla sipariş üzerine özel somun imalatı yapıyoruz. Mercedes, Ford, Volkswagen için ürettiğimiz somunlar, genellikle yurt dışına gönderiliyor. Ayılık 300-400 bin özel somun üretiyoruz."

Sıfırdan başlayıp yurt dışına açıldılar

Özkan, kazandıklarını hep yatırıma dönüştürdüklerini ve yine işlerini büyütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Siparişleri karşılayamadıklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Özkan, "Önemli olan kazanmak değil, biz kazandığımızı yatırıma çevirip ülke için de bizler için de iyi olanı yapmaya çalıştık. Elbette kolay olmadı, ilk başlarda çok zorluk çektik. Sıfırdan başladık. Sadece çalışmakta olduğum o fabrikada aldığımız tazminatla başladık. Zamanla kazandık, yatırım yaptık ve bunun da karşılığını gördük. Şimdi bu ürünler, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD gibi ülkelere gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:25:22. #1.14#
title