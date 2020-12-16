Niğde'deki yeşil alanlara periyodik bakım yapılıyor

Niğde Belediyesi, kent geneline vatandaşların aileleri ile dinlenip nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırırken bu alanların bakım ve temizliğine de özel önem veriyor.

Niğde Belediyesi, kent geneline vatandaşların aileleri ile dinlenip nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırırken bu alanların bakım ve temizliğine de özel önem veriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin park ve yeşil alanların her zaman düzenli ve temiz olması çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların her zaman temiz bir çevrede dinlenmesi amacıyla yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budamaları da gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalı bitkilerinin budamasını yapıyor. Özelliğini yitiren çim alanlarına yeniden ekim yapılıyor. Parklardaki mevcut ağaçların budaması ve bakımı yapılırken, yeni ağaçların ve bitkilerin dikimi yapılıyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı