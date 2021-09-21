Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Niğde'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden 131,2 gram esrar, 23,15 gram metamfetamin ve 532,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.