Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

ANKARA (AA) - Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Niğde- Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, dün, tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne Beyaz Efdal (46) ve oğlu Mert Efdal'ın (11) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve oğlunun cenazesi, Buruk Mezarlığında defnedildi.

Tır ile minibüs, dün, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ahmet Bircan'ın cenazesinin de Niğde'de toprağa verildiği öğrenildi.