Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı
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Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

17.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:54
Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı

'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

İl ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli S.G'yi evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde'de 13 Aralık'ta silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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