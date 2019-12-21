Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı
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Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

21.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:06
Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan firari şüpheli tutuklandı

'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan firari şüpheli tutuklandı.


İl ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Y.D.T'yi Yeşilburç köyünde gözaltına aldı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kentte 13 Aralık'ta "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit ve silahla yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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