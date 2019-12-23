23.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:32

Niğde'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çayırlı köyünde Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) arasında arazi anlaşmazlığı nedeni tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tarafların bir birine tabancayla ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA