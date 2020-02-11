Niğde'deki "parazit" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

11.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:24

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 10'unun daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Dün ve bugün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden A.K, Y.Ö, K.Ö. ve O.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.A, F.A. V.N, H.B, Ş.D, N.Y, T.D. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 6 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 8'i dün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA