Niğde'deki "parazit" operasyonunda 10 zanlı daha adliyede
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Niğde'deki "parazit" operasyonunda 10 zanlı daha adliyede

Niğde merkezli operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

11.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:28
Niğde'deki

merkezli operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 18 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 8'i dün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Niğde'deki "parazit" operasyonunda 10 zanlı daha adliyede
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