Niğde'deki kazada hayatını kaybeden üniversiteli genç kız Rize'de toprağa verildi

Niğde'deki kazada hayatını kaybeden üniversiteli genç kız Rize'de toprağa verildi

Niğde'de trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Karaca memleketi Rize'de toprağa verildi.

20.10.2019 14:42
Niğde'deki kazada hayatını kaybeden üniversiteli genç kız Rize'de toprağa verildi

Niğde'de trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Karaca memleketi Rize'de toprağa verildi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde okuyan ve önceki gün Niğde – Bor karayolu üzerinde arkadaşı Fatma Gül Uzun ile birlikte karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden Kader Karaca baba ocağı Rize'nin Ardeşen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Rize'nin Ardeşen ilçesi Akdere Köyü Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Kader Karaca'yı son yolculuğuna ailesi, sevenleri ve köy halkı uğurladı.


22 yaşındaki Kader Karaca'nın yanı sıra 23 yaşındaki arkadaşı Fatma Gül Uzun da aynı kazada hayatını kaybetmişti. - RİZE

Kaynak: İHA
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