Niğde'deki kazada 1 yaşındaki bebek öldü, 5 kişi yaralandı

23.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:55

Niğde'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Açık Cezaevi yolu Sabancı Kavşağında meydana geldi. Açık cezaevi yolu Alpaslan Türkeş Bulvarı kavşağında Ö.Ö. yönetimindeki 51 ES 453 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 51 LL 585 plakalı otomobilin karıştığı kazada O.T., H.T. (39), S.T. (16), C.T. (8), Ö.Ö ve 1 yaşındaki İ.Ö yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1 yaşındaki bebek İ.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA