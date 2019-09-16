Niğde'deki kablo hırsızlığı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Ulukışla ilçesi Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Zanlılar, 13 Eylül'de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanmıştı.