Niğde'deki kablo hırsızlığı

Niğde'deki kablo hırsızlığı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

16.09.2019 15:04
Niğde'deki kablo hırsızlığı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Ulukışla ilçesi Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılar, 13 Eylül'de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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