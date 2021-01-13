Niğde'deki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı
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Niğde'deki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

13.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:04
Niğde'deki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Niğde'de, Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı iki ayrı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Niğde'de, Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı iki ayrı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Niğde'nin Merkez ilçesi Sarı Köprü Mahallesi'nde yer alan taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki yapıların nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 2 milyon 30 bin lira ile Yusuf Dalar verdi.

Yine aynı mahalledeki bir başka taşınmaz ve üzerinde bulunan yapıların ihalesinde ise 9 milyon 390 bin lira ile en yüksek teklif Promad Yapı İnşaat Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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