Niğde'deki hırsızlık şüphelileri Adana'da yakalandı
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Niğde'deki hırsızlık şüphelileri Adana'da yakalandı

05.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:38
Niğde'deki hırsızlık şüphelileri Adana'da yakalandı

Niğde'de tren yolundan kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli Adana'da yakalandı.

Niğde'de tren yolundan kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli Adana'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde tren yolundan kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı incelemede, Adana'da olduğunu tespit edilen zanlılar yakalanarak, Niğde'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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