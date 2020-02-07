Niğde'deki güneş paneli yatırımına faiz desteği düzenlemesi

07.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:42

Niğde'de yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına sağlanan kar payı veya faiz desteğinin üst limiti 350 milyon liradan, 200 milyon liraya düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırım için 200 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği sağlanacak. Değişiklik öncesinde bu tutar, 350 milyon lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA