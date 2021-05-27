Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | 3. Sayfa

- Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi Niğde'de merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'ı adliyeye sevk edildi.

- Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

NİĞDE - Niğde'de merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'ı adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Niğde'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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