Niğde'deki cinayetin zanlısı yakalandı
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Niğde'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı.

Niğde'deki cinayetin zanlısı yakalandı
08.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:11

Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde, bir evde silahla yaralanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Bayram'ın cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen ev sahibi A.A'yı, aynı köyde saklandığı bir evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam diyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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