Niğde'deki cinayetin zanlısı yakalandı Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı.

Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde, bir evde silahla yaralanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Bayram'ın cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen ev sahibi A.A'yı, aynı köyde saklandığı bir evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam diyor.

Kaynak: AA