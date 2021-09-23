Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralıNİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

NİĞDE (DHA) - Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı İnönü Mahallesi Yeşilburç Yolu'nda meydana geldi. N.G'nin (55) kullandığı 29 AS 661 plakalı otomobil, E.B. yönetimindeki 51 HY 487 plakalı otomobil ve M.Ç. (63) yönetimindeki 51AAE 287 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tanem Sivar Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de zincirlemeli trafik kazası 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:57:43. #1.17#