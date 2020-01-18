Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)
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Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİNiğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

18.01.2020 01:19 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:19
Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren kişilerin Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sayısının 12'ye yükseldiği, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.   


Kaynak: DHA
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