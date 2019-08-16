Niğde'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

16.08.2019 11:02

NİĞDE'de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Ulukışla ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Erkut Çağrı Erdaş, yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil, İsmail Aksoy'un kullandığı 06 HE 1328 plakalı otomobile ardından da Semih Yağdı yönetimindeki 34 PC 5013 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 araç içerisinde bulunan 8 yaralı Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Oğuz Dural (19) ile Hanedan Yağdı (46), doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA