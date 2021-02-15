Niğde'de yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi
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Niğde'de yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

15.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:18
Niğde'de yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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