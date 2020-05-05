Niğde?de yurtta karantinada bulunan 232 kişi, evlerine gönderiliyor
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Niğde?de yurtta karantinada bulunan 232 kişi, evlerine gönderiliyor

Niğde?de yurtta karantinada bulunan 232 kişi, evlerine gönderiliyor
05.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:46

ALMANYA'dan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilerek Niğde'de yurtta karantinaya alınan 232 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

ALMANYA'dan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilerek Niğde'de yurtta karantinaya alınan 232 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 22 Nisan'da Almanya'dan getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 232 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenenlerden vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan 415, 26 Nisan'da Cibuti ve Somali'den ise 84 Türk vatandaşı daha Niğde'ye getirilmişti. Son getirilen Türk vatandaşlarının yurtlardaki karantinaları ise devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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