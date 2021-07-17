Niğde'de yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı
Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 74 yabancı uyruklu yakalandı.
Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 74 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul