Niğde'de "Yunus Emre ve Tasavvuf" etkinliği - Haberler
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Niğde'de "Yunus Emre ve Tasavvuf" etkinliği

Niğde'de
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Yunus Emre ve Tasavvuf" etkinliği düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Yunus Emre ve Tasavvuf" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Muhsin Kara, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu.

Yeniler Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sayın ve kanaat önderi Ali Ramazan Dinç, konuşma yaptı.

Yunus Emre ve İslam alimlerinin hayatından kıssalar paylaşan Dinç, bu kıssalardan çıkarılacak dersler olduğunu, bunları derinlemesine anlamak gerektiğini anlattı.

Hayat tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşan Dinç, Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü okuyarak, sözün değerinin öneminden bahsetti.

Programa, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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