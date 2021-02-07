Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
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Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü

07.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:46
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde, bir kişiye yük treninin çarptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, İ.B'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.B'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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