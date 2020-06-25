Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
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Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
25.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:00

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde tren yolundan geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu'ya (52), Niğde'den Kayseri istikametine giden yük treni çarptı.

Trenin altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Koyuncu'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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