Niğde'de Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 20 Yaralı
Niğde'de yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.
Niğde'de yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nail G. idaresindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı-Ankara otoyolu Çeleme Deresi son tünel çıkışında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile otobüsteki 25 yolcudan 19'u yaralandı.
Ambulanslarla Pozantı, Bor ve Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.