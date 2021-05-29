NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
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NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

NİĞDE'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var dedi.

NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
NİĞDE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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