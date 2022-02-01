Niğde'de yoğun sis - Haberler
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Niğde'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı, Yasin Esen - Güncel
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Niğde'de yoğun sis Niğde'de gece saatlerinde oluşan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de yoğun sis

NİĞDE - Niğde'de gece saatlerinde oluşan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı. Niğde Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücüleri uyarılarda bulundu.

Niğde'de yoğun sis

Niğde'de yoğun sis

Niğde'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Niğde, Güncel, Haber

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