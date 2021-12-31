Niğde'de yılbaşında bin 643 güvenlik personeli görev yapacak

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla bin 643 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Yılbaşı öncesi ve sonrası 4 gün sürecek yılbaşı tedbirleri kapsamında covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemleri değerlendiren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 692 emniyet, 951 jandarma olmak üzere toplam bin 643 personelimiz görev yapacak" dedi.

Tedbirlerin 30 Aralık Perşembe gününden 3 Ocak Pazartesi sabahına kadar devam edeceğini ifade eden Vali Şimşek, "Genel güvenlik ve asayişin temini açısından halkımızın yoğun olduğu yerler göz önünde bulundurularak (terminal, gar, eğlence mekanları, Alışveriş yerleri vb. alanlar, meydan) ile Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamındaki genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik ilimizde planlanan emniyet tedbirleri çerçevesinde 692 emniyet, 951 jandarma olmak üzere toplam bin 643 personelimiz görev yapacak. Belirlenen noktalarda şok uygulama planlaması da yapılarak yaya devriye ve motorize devriye olmak üzere toplam 118 ekip ve 692 emniyet personelimizin görevlendirilmesi yapılmıştır. Yine İl merkezine bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizde ise 951 jandarma personelimiz vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri sağlamak üzere görev alacak" dedi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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