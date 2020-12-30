Niğde'de yılbaşında 836 güvenlik personeli görev yapacak
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Niğde'de yılbaşında 836 güvenlik personeli görev yapacak

30.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:36
Niğde'de yılbaşında 836 güvenlik personeli görev yapacak

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında 836 güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında 836 güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi.

Vali Şimşek: "Yılbaşı öncesi ve sonrası 4 gün sürecek olan kısıtlama süresince Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında İl genelinde Emniyet ve Jandarma olmak üzere toplam 135 ekipte 836 personel görev alacak. Tedbirler 31.12.2020 Perşembe günü saat 21.00'dan 04.01.2021 Pazartesi Sabah 05.00'e kadar devam edecek" dedi.

Salgın önlemlerinden alınan sonuçların başarıyla sürdürülmesi ve sürecin kontrolünün devamı için özellikle yılbaşı gecesi vatandaşlardan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Vali Şimşek, "Vatandaşlarımızdan ricamız ev ziyaretleri yapmayalım bir araya gelmekten kaçınalım. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Vali Şimşek; Yapılan araştırmalarda görünen o ki; COVİD-19 en çok ev ziyaretleriyle bulaşıyor. Bu nedenle kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kalabalık olarak bir araya gelinecek her türlü ziyaretten kaçınalım.Niğdeli hemşerilerimize bu süreçte göstermiş olduğu duyarlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir 2021 yılı için biraz daha sabredelim. Bu düşüncelerle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm Niğdeli hemşerilerime aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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